لاستكمال إنشاءات.. خريطة 3 طُرق مغلقة وتحويلاتها المرورية بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بشارع على أمين في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس.

وأكدت الإدارة في بيانها، إغلاق كلي لشارع على أمين في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال بدأت من مساء أمس الأحد الموافق 18/12/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 22/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال ليلًا فقط من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

وتابعت الإدارة في بيانها، أن الغلق الكلي لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخاري بالاتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور يمينًا شارع الخليفة الظافر فيسارًا شارع أبو الوارس فيسارًا شارع البخاري، تجاه شارع علي أمين.

كما تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبرى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع الطيران، ويوسف عباس بالاتجاه القادم من عباس العقاد تجاه امتداد رمسيس، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح الكوبري القادم من شارع الطيران تجاه يوسف عباس استكمالًا لأعمال تركيب الكمرات على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من مساء يوم الإثنين الموافق 19/12/2022 حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال (ليلًا فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

وأكدت الإدارة على إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من مصطفى النحاس يسلك يمينًا شارع الطيران مسطح الكوبري تجاه محور النصر.

القادم من شارع الطيران استكمال السير بشارع عبد الله العربي فيمينًا شارع جمال سليم تجاه محور الشهيد، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق في تمام الساعة 6 صباحًا على مدار فترة الأعمال.

ومن جانبها تعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.