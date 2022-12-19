حماقة ميسي وبكاء نيمار وهروب رونالدو.. أبرز تصريحات مونديال قطر 2022

انتهى مونديال قطر الاستثنائي وانتزع ميسي ورفاقه بطولة كأس العالم، أمام أعين لاعبي منتخب فرنسا، بقيادة نجمها الشاب كليان مبابي، وفي حضور رئيسها إيمانويل ماكرون، في حضور 89 ألف مشجع على ستاد لوسيل بقطر، وأضافت الأرجنتين اللقب الثالث في تاريخها، وأنهى ميسى حقبة استمرت 36 عامًا، خاصم فيها لقب المونديال أحفاد الأسطورة مارادونا.

وخلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وشهدت مباريات بطولة كأس العالم، كان هناك مواقف، وتصريحات مثيرة، سيطرت على ايام البطولة.

ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز التصريحات والمواقف لنجوم كبار فى المونديال

أيها الأحمق

«إلى ماذا تنظر أيها الأحمق؟ اذهب من هنا أيها الأحمق.. اذهب بعيدًا»

هذا ما قاله ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين وقائدها، موجهًا كلامه إلى فاوت فيخهورست، مهاجم هولندا، بعد المواجهة المشحونة بين المنتخبين في ربع نهائي.

دمار نفسي

«أنا مُدمّر نفسيًا، الخسارة هي بكل تأكيد الأكثر ألمًا بالنسبة لي، جعلتني أبقى مشلولًا على مدى 10 دقائق بعد المباراة، بعدها أجهشت بالبكاء من دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك، هذا الأمر سيجعلني متألمًا طويلًا جدًا»

نيمار، نجم البرازيل، بعد توديع المونديال من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا.

لن أدير ظهري

«أريد فقط أن يعرف الجميع أنه قيل الكثير، وكُتب الكثير، وكان هناك الكثير من التكهنات، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير للحظة، كنت دائمًا لاعبًا إضافيًا يقاتل من أجل أهداف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي في الفريق وبلدي»

كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغال عبر "إنستجرام" بعد الخروج على يد المغرب من الدور ربع النهائي.

أكثر أمانًا

«أن تمرر له الكرة هو بالتأكيد أكثر أمانًا من وضع أموالك في البنك»

يوسيب يورانوفيتش، مدافع كرواتيا، عندما تحدث عن لوكا مودريتش

فيلم رعب

«أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، يبدو وكأنه فيلم رعب»

كاي هافيرتس، مهاجم ألمانيا، بعد الخروج من دور المجموعات.

يشبه ألبرتو

«ميسي على أرض الملعب مثل ألبرتو تومبا على المنحدر، إنه قادر على تجنب كل شخص مثلما كان تومبا قادرًا على الالتفاف على كل شيء»

تشيسلاف ميخنييفيتش، مدرب بولندا، مشبهًا ليونيل ميسي بأسطورة التزلج الإيطالي.