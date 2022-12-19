خبير اقتصادي يكشف تأثير تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

كشف الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد بجامعة بورتسموث في لندن، تأثير تحديد سقف أقل لسعر الغاز الروسي في الحرب على أوكرانيا، معلقا لا تزال الأبعاد السياسية لمساعي أوروبا لوضع سقف لأسعار الغاز، تلقي بأعبائها على اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن العالم يشهد الآن أزمة حقيقة بسبب أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع تريد الضغط اقتصاديا وحصار روسيا اقتصاديا من أجل ترشيد أو تخفيض المواد المتاحة في الحرب في أوكرانيا، وبالتالي الوصول إلى إضعاف روسيا اقتصاديا ثم إضعافها عسكريا بتقليل الموارد الآتية من روسيا.

وأكد أن روسيا دولة تعتمد على الغاز كمصدر أساسي للدخل ما يقرب من 60 % من إرادات الدولة تأتي من الغاز والنفط في روسيا، منوها إلى أن هناك أزمة أخرى وهي أن الاتحاد الأوروبي تحتوي على 25 % من الغاز حتى بعد تخفيض الاستهلاك، وتخفيض الاعتماد على الغاز الروسي في الأساس بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%، حتى بعد محاولتها تقليل هذه النسبة على مدى الأشهر الماضية.

وأضاف الأزمة الحالية في وضع سقف لأسعار الغاز الروسي أو تقليل من قيمته في قارة أوروبا، تدفع موسكو للاتجاه إلى أسواق مثل الهند والصين، وبالتالي ستخسر دول الاتحاد الأوروبي إمدادات الغاز القادمة من موسكو فيما تواجه أزمة عظمى.

وأشار إلى أنه في بداية هذا العام اتجه الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الغاز المسال من دول مثل الجزائر والولايات المتحدة وروسيا بأسعار مرتفعة للغاية، فيما أصبح لديهم ما يقرب 87 % من الاحتياط الغاز المسال في المرحلة المقبلة، منوها أن الاتحاد الأوروبي تريد استغلال تلك الفترة من أجل الضغط على روسيا.