الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان هشام الشربينى بعد صراع مع المرض

هشام الشربيني
هشام الشربيني

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الفنان هشام الشربيني، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وكشف عدد من الفنانين عن وفاته مقدمين خالص التعازي للأسرة والأهل.

وفاة الفنان هشام الشربيني

الفنان الراحل هشام الشربيني، ولد بمدينة المنصورة، ودرس في أكاديمية الفنون، ودخل الوسط الفني من خلال عالم الإخراج التليفزيوني، حيث عمل مساعد مخرج في مسلسلات مثل "الغربة وحارة الشرفا" عام 1986، وبعدها اتجه للتمثيل بداية التسعينيات، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، وقدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 90 عملًا فنيًا في التليفزيون والمسرح، منها مسلسلات "الفتح المبين وأدهم الشرقاوي والجماعة"، وكانت آخر أعماله قبل عامين خلال مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة مع منة شلبي وآسر ياسين.

ونعته الفنانة ريهام عبدالغفور بشكل مختلف، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "حفضل أقول إن الشغلانه للأسف بتقصر العمر الافتراضي للبني آدم، الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجه شيء قاتل الله يرحمه ويحسن إليه هشام الشربيني".

 

 

وفاة الفنان هشام الشربيني هشام الشربيني الفنان هشام الشربيني الشربينى وفاة ريهام عبد الغفور

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وائل لطفي

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