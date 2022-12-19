الإثنين 19 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سيدة بالقاهرة سرقت «ألماظ» من داخل شقة

متهمة
متهمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات، تمكن رجال الأمن من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات من داخل مسكن إحدى المواطنات بالجمالية بأسلوب "المغافلة" وإعادة المسروقات.

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة القسم قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ألماظ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، أمكن ضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة الجيزة وبحوزتها بعض مشغولات الألماس.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن ربة منزل مقيمة بمحافظة القاهرة بأسلوب " المغافلة  " أثناء عملها بمنزلها ، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات و اتهمتها بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية جرائم السرقات الجمالية قسم شرطة الجمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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