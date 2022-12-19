رئيس النواب يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الاثنين، 9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهى:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية.

( إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الأفريقية، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

( إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

(إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة الوطنية للوعي.

(إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان)

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

( إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

6) مشروع قـانون مقدم من النائبة ضحا عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الآثريين.

( إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

7) مشروع قـانون مقدم من النائبة عزة حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

( إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

8 ) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

( إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

9) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

( إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)