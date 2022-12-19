الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الاثنين، 9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهى: 

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة رشا أبو شقرة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الأفريقية.

( إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الأفريقية، والشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

( إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية)

3) مشروع قـانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التأهيل المهني والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

(إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

4) مشروع قـانون مقدم من النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة الوطنية للوعي.

 (إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان)

5) مشروع قـانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

 ( إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

6) مشروع قـانون مقدم من النائبة ضحا عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الآثريين.

 ( إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

7)  مشروع قـانون مقدم من النائبة عزة حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

( إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

8 ) مشروع قـانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

( إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

9) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

 ( إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)

المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب الجلسة العامة مشروعات قوانين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا ومسؤول بريطاني لبحث فرص الاستثمار في مصر

صور عارية.. تفريغ هاتف شقيق الإعلامية شيماء جمال بعد واقعة «الاعتداء على شاب»

البورصة تنفذ صفقة على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

كشفت مفاجأة.. كواليس 8 ساعات تحقيقات مع سعد الصغير وزوجته وأسرتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خزعبلات وتخاريف دعاة الأفروسنتريك!

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو