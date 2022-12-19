جامعة بنها تنظم قوافل زراعية لقريتي طنان والسد بقليوب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل زراعية لقريتي طنان والسد مركز قليوب، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة.

وقال الدكتور إيهاب فريد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية.

وأشار "فريد"، إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بقريتي طنان والسد بمركز قليوب، واستهدفت توعية المزارعين بالأمراض الفيروسية التي تصيب الموالح والفراولة وكيف يمكن التعامل الجيد لخدمة هذه المحاصيل.

كما تناولت مشكلة مرض صدأ القمح ومشاكل زراعته و عدم جودة التقاوي، بالإضافة الى ضرورة تطوير نظم الري الحقلى والتوعية بمشروع الري المطور، وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا التسميد وتيسر العناصر الغذائية وخدمة الاراضى الزراعية لمحاصيل الحقل.