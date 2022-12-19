الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها تنظم قوافل زراعية لقريتي طنان والسد بقليوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل زراعية لقريتي طنان والسد مركز قليوب، برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة.

وقال الدكتور إيهاب فريد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية.
وأشار "فريد"، إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بقريتي طنان والسد بمركز قليوب، واستهدفت توعية المزارعين بالأمراض الفيروسية التي تصيب الموالح والفراولة وكيف يمكن التعامل الجيد لخدمة هذه المحاصيل.
كما تناولت مشكلة مرض صدأ القمح ومشاكل زراعته و عدم جودة التقاوي، بالإضافة الى ضرورة تطوير نظم الري الحقلى والتوعية بمشروع الري المطور، وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا التسميد وتيسر العناصر الغذائية وخدمة الاراضى الزراعية لمحاصيل الحقل.

الدكتور جمال سوسة العناصر الغذائية توعية المزارعين جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مركز قليوب

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