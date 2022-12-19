الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

المواني
المواني

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 546 شاحنة و28 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 271 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 275 شاحنة و12 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة 185 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 977 راكب بموانيها.

تداول 9 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر تداول 9 الاف طن بضائع عامة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

وزير التجارة: ارتفاع الصادرات إلى لبنان بنسبة 18%

حدث ليلا| مصرع مهندس سقط من علو.. وربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها»

انطلاق قافلة للدعم الطبي والعلاجي بمستشفى رأس الحكم في مطروح 22 ديسمبر

«هيرميس» تنجح في إتمام صفقة الطرح العام لـ«كابلات الرياض» بـ 1.4 مليار ريال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو