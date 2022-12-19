تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 546 شاحنة و28 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 271 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 275 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة 185 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 977 راكب بموانيها.