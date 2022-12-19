حدث ليلا| مصرع مهندس سقط من علو.. وربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها»

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مصرع مهندس سقط من علو في مدينة نصر

لقى مهندس مصرعه سقط من علو، أثناء تركيب كاميرات مراقبة في مدينة نصر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة أحمد.ف.ا مهندس.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي سقط من علو أثناء تركيب كاميرات ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

مصرع سيدة خنقا بغاز السخان في التبين

لقيت سيدة مصرعها خنقا بالغاز، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتجري مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لقسم شرطة التبين، من أسرة سيدة، تدعي عائشة، مفاده العثور على جثتها داخل الحمام.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الضحية بالاستحمام اختنقت نتيجة الغاز، وتوفيت إثر ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحفظت مباحث قسم شرطة التبين على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت لاحقا بتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.

عامل يشرع في قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالجيزة

شرع عامل في قتل شقيقه وطعنه بسلاح أبيض في العجوزة بسبب خلافات بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه تشاجر معه، واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها» فى أسوان

نجحت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الأحد، في كشف لغز العثور على جثة طفلة فى سن الخامسة من عمرها بمركز دراو، حيث تبين تورط زوجة الأب فى قتل الطفلة، انتقاما من ضرتها.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطار بالعثور على الطفلة "روفيدة عرفة" ذات الـ5 سنوات، جثة هامدة فوق سطح منزل بمنطقة نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا بالواقعة، وكلف إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز شرطة دراو، والذى كشف من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب وهى ربة منزل تعيش مع زوجها بنفس المنزل.

واعترفت زوجة الأب فى أقوالها، بأن سبب ارتكابها الواقعة هو خلافاتها مع ضرتها، وبسبب هذه الخلافات أرادت أن تكوى قلبها، فقامت بقتل ابنتها الصغرى ذات الخمس سنوات، بعد قيامها باستدراجها فوق سطح المنزل وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على السيدة المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة.