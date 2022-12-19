الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثلاثية الأبعاد.. الكشف عن تقنية جديدة للمسح بالليزر

ثلاثية الأبعاد
ثلاثية الأبعاد

كشفت شبكة "إي بي سي" الأسترالية، عن تقنية جديدة للمسح بالليزر ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن تكنولوجيا جديدة تستكشف ما يوجد بمناجم الفحم تحت الأرض لمسافة 16 كيلومتر إلكترونيا عبر نظام التحكم عن بعد.

وأشارت الشبكة في تقرير، إلى أن التقنية الجديدة تستخدم لتجنب عمال المناجم لعمل بالآلات الثقيلة وتحت ظروف قاسية.

وذكر التقرير أنه بنقرة واحدة على الفأرة، يقوم مايكل كوندي بهدوء بتقطيع ألواح عملاقة من التراب بآلات ضخمة على بعد 300 متر على الأقل تحت الأرض من مكان جلوسه.

ونوه بأنه تم تصميم النظام لإزالة المزيد من عمال المناجم بعيدًا عن المواقف عالية الخطورة، والعمل بجوار الآلات الثقيلة، على مسافة 16 كيلومترًا تحت الأرض من أدوات التحكم في المكتب.

وقال السيد كوندي:"لا يزال لدينا طاقم صغير من الأشخاص تحت الأرض، لكنهم بعيدون عن المناطق الخطرة للآلات".

تقوم الشركة الآن بمناجم مثل هذا ، بنقرة زر واحدة ، بفضل تقنية المسح بالليزر CSIRO 3D المسماة ExScan، والتي بدأت في تطويرها لأول مرة في عام 2017، بتمويل من برنامج أبحاث صناعة الفحم الأسترالي (ACARP).

وقال مارك دن، مهندس الأبحاث الرئيسي في مجموعة تقنيات التعدين التابعة لـ CSIRO:"يعطي المشغلين نظرة على ما يوجد تحت الأرض ، دون الحاجة إلى التواجد هناك".

وجرى اختبار هذه التقنية لأول مرة في منجم شمال بلاك ووتر في وسط كوينزلاند في عام 2019، وهي الآن قيد الاستخدام في 10 مناجم على الأقل في جميع أنحاء أستراليا والعديد من المناجم في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة.

التحكم عن بعد التقدم التكنولوجي التكنولوجي الصناعة تكنولوجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022.. عيار 24 بـ2034 جنيهًا

أسعار الفضة اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يبدأ انتخاباته لاختيار قيادات جديدة

«رويترز»: نجاح كبير لقطر في تنظيم كأس العالم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو