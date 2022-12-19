ثلاثية الأبعاد.. الكشف عن تقنية جديدة للمسح بالليزر

كشفت شبكة "إي بي سي" الأسترالية، عن تقنية جديدة للمسح بالليزر ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن تكنولوجيا جديدة تستكشف ما يوجد بمناجم الفحم تحت الأرض لمسافة 16 كيلومتر إلكترونيا عبر نظام التحكم عن بعد.

وأشارت الشبكة في تقرير، إلى أن التقنية الجديدة تستخدم لتجنب عمال المناجم لعمل بالآلات الثقيلة وتحت ظروف قاسية.

وذكر التقرير أنه بنقرة واحدة على الفأرة، يقوم مايكل كوندي بهدوء بتقطيع ألواح عملاقة من التراب بآلات ضخمة على بعد 300 متر على الأقل تحت الأرض من مكان جلوسه.

ونوه بأنه تم تصميم النظام لإزالة المزيد من عمال المناجم بعيدًا عن المواقف عالية الخطورة، والعمل بجوار الآلات الثقيلة، على مسافة 16 كيلومترًا تحت الأرض من أدوات التحكم في المكتب.

وقال السيد كوندي:"لا يزال لدينا طاقم صغير من الأشخاص تحت الأرض، لكنهم بعيدون عن المناطق الخطرة للآلات".

تقوم الشركة الآن بمناجم مثل هذا ، بنقرة زر واحدة ، بفضل تقنية المسح بالليزر CSIRO 3D المسماة ExScan، والتي بدأت في تطويرها لأول مرة في عام 2017، بتمويل من برنامج أبحاث صناعة الفحم الأسترالي (ACARP).

وقال مارك دن، مهندس الأبحاث الرئيسي في مجموعة تقنيات التعدين التابعة لـ CSIRO:"يعطي المشغلين نظرة على ما يوجد تحت الأرض ، دون الحاجة إلى التواجد هناك".

وجرى اختبار هذه التقنية لأول مرة في منجم شمال بلاك ووتر في وسط كوينزلاند في عام 2019، وهي الآن قيد الاستخدام في 10 مناجم على الأقل في جميع أنحاء أستراليا والعديد من المناجم في الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة.