الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صيني: مصر تطلق حملة قوية للترويج لأرض الفراعنة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

كشف تقرير صيني، أن أن مصر تحرص على زيادة عدد السياح الدوليين وتطلق حملة ترويجية قوية لجذب السياح والترويج لأرض الفراعنة كوجهة مفضلة للمسافرين.

وقال موقع شبكة تليفزيون الصين "CGTN"، أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر ، تعتزم  زيادة عدد الرحلات المباشرة بين العاصمة الروسية موسكو ومنتجعات البحر الأحمر شرم الشيخ والغردقة إلى 28 رحلة أسبوعيا ابتداء من عام 2023 ارتفاعا من 10 رحلات حاليا.

وبحسب التقرير، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وصول السياح الروس إلى مدن المنتجعات.

وتأتي الزيادة في أعداد الرحلات الجوية بعد تحرك الأردن الأسبوع الماضي لإغلاق مجاله الجوي أمام شركات الطيران الروسية بسبب العقوبات التي فرضتها موسكو على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ذكر التقرير، في أكتوبر استأنفت شركة الطيران الروسية إيروفلوت خدماتها من موسكو إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ، بعد سبعة أشهر من تعليق رحلاتها المباشرة إلى مصر.

وحرصت الحكومة على زيادة عدد السياح الدوليين، وشرعت في حملة قوية لتسويق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا كوجهة مفضلة.

وفقًا لوكالة حجز الرحلات الروسية "Travelata"، كانت مصر من بين أفضل خمس وجهات سياحية للسياح الروس في صيف عام 2022.

وجاءت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 4٪ من تدفق السياح الروس بعد المنتجعات الروسية (55٪) وتركيا (33٪) وأبخازيا (7٪).

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