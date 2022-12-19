صحوة بيراميدز تصطدم برغبة أسوان فى تصحيح أوضاعه بجدول الدورى

يستضيف بيراميدز فريق أسوان في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز .

فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس يحتل المركز الخامس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وجمع 6 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المقاولون والإسماعيلي والهزيمة أمام الزمالك، ويسعى لحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 17 ودخول المربع الذهبي .

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز اختار21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : شريف إكرامي، وأحمد الشناوي، ويوسف نادر، وأحمد سامي، وعلى جبر، وأسامة جلال، ومحمد الشيبي، ومحمد حمدي، وأحمد فتحي، وكريم حافظ، وإبراهيم توريه، وإسلام عيسى، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي، ومحمود دونجا، ومحمد صادق، وعبد الله السعيد، وعبد الله مجدي، ودودو الجباس، وفخري لاكاي، وفخر الدين بن يوسف.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد بعد استبعاده من مباراتي الزمالك والإسماعيلي، بينما يغيب هشام محمد ووليد الكرتي .

على الجانب الأخر، يحتل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط من انتصارين و5 هزائم، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه 9 أهداف، وبعد فوزين متتاليين على فاركو وسموحة نال الهزيمة في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن أداء الفريق تحسن بشكل كبير بعد تولى أيمن الرمادي المسئولية، كما عادت الثقة للاعبين وأصبحوا يؤدون المباريات بروح عالية خاصة أن الرمادي لايميل للطرق الدفاعية العقيمة، ويمنح الحرية للاعبين داخل الملعب دون الإخلال بالالتزام التكتيكي وتنفيذ التعليمات التي تم تكليفهم بها.

يدير المباراة وائل فرحان، ويساعده محمود أبو الرجال، وعلي علاء، ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.