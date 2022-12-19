الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة ديربى ساخنة خارج التوفعات

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري فاز في مباراته الأخيرة على فاركو

يشهد ستاد الإسكندرية في الخامسة مساء اليوم مباراة  ديربي الثغر بين سموحة والاتحاد السكندري في الأسبوع الثامن للدوري الممتاز.

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات وهزيمتين ويسجل ثلاثة أهداف فقط ودخل مرماه خمسة أهداف وتعادل في أخر مباراتين مع المقاولون والداخلية ويسعى للفوز والصول للنقطة العاشرة.

واختار طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان وعمر صلاح ومحمد باسم رشيد وأحمد عبد الحكم ومحمود شبانة وأحمد عبد الرسول وممدوح عبد ربه ومحمد سعيد مكرونة وشريف رضا وصديق أوجولا ومحمد نادي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وبنجامين بواتينج وطارق علاء وسعيد هاني ومحمود حليمو ودوكو دودو وأبو بكرليادي والصباحي عماد.

 وشهدت القائمة عياب خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات والغينى أليا سيلا.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولو فيتش المركز السادس برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وثلاث هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر والأهلي نجح في الفوز على فاركو ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 15 . 

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمرو خليل وجافين كيزيتو وهشام صلاح وصبري رحيل ومحمود علاء ومحمد صالح والسيد سالم ومروان عطية وإبراهيم حسن وخالد الغندور وكريم الديب وسعيدو سيمبوريه وأحمد عيد وفوزي الحناوي وناصر ناصر ومورو ساليفو، وعبد الغني محمد، ومحمد فارس وأوستن أموتو وأحمد سيد غريب وكريستوفاو مابولولو.

 وشهدت القائمة غياب صبحي سليمان وخالد صبحي وعبد الله نصيب ومحمود عبد العزيز وأحمد عادل ميسي وإسلام عبد النعيم ومصطفى إبراهيم ومحمد الصباحي .

يدير المباراة محمد عادل ويساعده سامي هلهل وأحمد عبد الغني ومعهم خالد الغندور حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو،  وخالد حسين مساعد حكم فيديو .

الدوري المصري الممتاز سموحة الاتحاد السكندرى طارق العشري الصربي زوران مانولو فيتش

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