الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يستقبل منتخب رفع الأثقال بمطار القاهرة عقب التتويج بذهبية كولومبيا

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل منتخب رفع الأثقال بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال عقب عودتها بعد المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، والتي أقيمت خلال الفترة من 5 وحتى 16 ديسمبر.

 

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعبين والاتحاد المصري لرفع الأثقال على عودتهم مرة أخرى لمنصات التتويج العالمية، مضيفا أن أوناش مصر على قدر كبير من المسؤولية والقدرة على العودة مرة أخرى وتحطيم الأرقام القياسية.


وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائما وتساندهم وتقدم الدعم لهم من أجل إعدادهم إعداد جيد لحصد البطولات والميداليات وأن الجهود التي بذلت من الوزارة لرفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال تكللت بالنجاح لتعود مرة أخري إلي منصات التتويج العالمية والاولمبية باذن الله.


وأثني وزير الرياضة على الإنجاز التاريخي الذى حققته سارة سمير بفوزها بثلاثة ميداليات ذهبية.


وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للاتحاد المصري لرفع الأثقال من أجل تدعيم المنتخب القومي بجيل جديد من اللاعبين في جميع الرياضات من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

 

الجدير بالذكر أن نجمة المنتخب الوطني سارة سمير تمكنت من حصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن 76 كجم ببطولة العالم، حيث توجت بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع ثقل قدره 113 كجم، كما توجت بذهبية الكلين والنطر بعد رفع 148 كجم، لتتوج بذهبية المجموع بقيمة 261 كجم.
 

شارك المنتخب المصري في البطولة ببعثة مكونة من أربع لاعبات ولاعبين هم: نورا عصام في وزن 49 كجم، سارة سمير في وزن 67 كجم، سمر حبشى في وزن 87 كجم، حليمة عبد العظيم في وزن +87 كجم، محمد محمود سليم في وزن 96 كجم، وعبد الرحمن محمد +109 كجم.

صبحي رفع الأثقال المنتخب الوطني لرفع الأثقال وزير الشباب والرياضة بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا

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