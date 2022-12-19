الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

وسائل الإعلام تثنى على ميسى والأرجنتين بعد «أفضل نهائى فى تاريخ المونديال»

فوز الأرجنتين بكأس
فوز الأرجنتين بكأس العالم

أشادت الصحف الرياضية والبوابات الإخبارية حول العالم بالساحر ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين عقب التتويج بلقب مونديال قطر 2022، بالفوز في المباراة النهائية على فرنسا 4 /2 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الأحد على استاد لوسيل.

وكتبت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "الأرجنتين بطلة العالم، الأرجنتين بطلة العالم، علينا أن نعيدها لتصديقها".

من جانبها، كتبت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية "اليوم العالم مكان أكثر عدلًا"، مضيفة أن ميسي أصبح أفضل لاعب في العالم "مع الاعتذار لدييجو"، في إشارة إلى الأسطورة دييجو مارادونا الذي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بمونديال 1986.

وعلقت محطة "أر إم سي" التليفزيونية الفرنسية بالقول: "ميسي والأرجنتين على قمة العالم رغم الأداء البطولي لفرنسا وهاتريك كيليان مبابي".

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن فرنسا "كانت قريبة من المعجزة" لكنها "حرمت من النجمة الثالثة"، فيما كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المباراة النهائية "ربما هي الأفضل في التاريخ".

وأثنت صحيفة "ذا صن" البريطانية على المباراة واصفة إياها بأنها "أفضل مباراة نهائية على الإطلاق"، فيما كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ميسي الآن حصلت على جائزتك التي تستحقها".

وأوضحت بوابة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "مباراة تتحول إلى كتاب أو فيلم، بشأن تاريخ ميسي ومبابي".

ليونيل ميسى منتخب الارجنتين مونديال قطر 2022 منتخب فرنسا

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