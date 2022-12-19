اليوم.. عرض فيلم «حواديت يهود مصر» بقصر السينما

يعرض الفيلم الوثائقي "حواديت يهود مصر" للمخرج أحمد هاشم ضمن عروض أفلام المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الدورة الثانية لرئيسه الكاتب صفوت يوسف، تحت عنوان " أسبوع الفيلم"، بالتعاون مع "قصر السينما" برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وذلك في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة اليوم الإثنين الموافق 19 من ديسمبر بمقر قصر السينما بجاردن سيتي .



ويتناول فيلم "حواديت يهود مصر" لمحات سريعة عن المجتمع اليهودي المصري، وما تركوه من إرث يعكس تقبل الآخر بمصر، ويوضح بعض معالم التراث اليهودي المصري، بمشاركة الراحل ألبير آريه، وعم سيد القاطن بحارة اليهود، وماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر.



كما سيتم عرض فيلم كان لك معايا للمخرجة روجينا بسالي، وفيلم "فليحيا ابو الفصاد" إخراج حازم مصطفي، وفيلم فيلم "هدية ماما" للمخرج اسلام الدسوقي، فيلم "على عتبة الطفولة" للمخرج ياسر علي، وفيلم "ورد" وفيلم "وفاة صاحب المقال"، وستُقام عقب العروض"ندوة فنية" الأستاذ أحمد عسر.



وحصد "حواديت يهود مصر" مؤخرا جائزة لجنة التحكيم في حفل ختام المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بدورته الثانية ( دورة يحيى الفخراني) برئاسة الكاتب صفوت يوسف وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام برئاسة المخرج الكبير هاني لاشين، الذي تم إقامته بجامعة Middlesex College بنيوچيرسي، كما أقيم حفل الإفتتاح بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.



كما حاز "حواديت يهود مصر" على العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم باختيار الجمهور بمهرجان إيكون ميديا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الثالث للأفلام الوثائقية في ملتقى سينماتيكس بدار الأوبرا المصرية، وجائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة "VS film" المقامة على هامش الدورة الـ23 لمهرجان تري كور الفرنسي.



"حواديت يهود مصر" من إخراج أحمد هاشم، سيناريو آن كمال، تعليق صوتي شريف ريحان، وحظى بالمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، كان آخرها مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما المناجم، المقام بالجريصة في دولة تونس، برئاسة عادل الخماسي، في الفترة من 22 - 24 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس 26 فيلمًا مصريًا لمخرجين شباب من المبدعين، حسب تصريحات الإعلامية مروة السوري منسقة العلاقات الخارجية بنقابة المهن السينمائية بالقاهرة والمسئول الإعلامي للمهرجان.