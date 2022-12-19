ضبط 31 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية بمصنع عصير بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وبالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية على الأسواق بمدينة حوش عيسى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 31 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية بمصنع عصير قبل إعادة تدويرها وعرضها بالأسواق مرة أخرى وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرير 25 محضرًا بحوش عيسى ضد أصحاب حيازات زراعية

كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على أصحاب الحيازات الزراعية بمركز حوش عيسى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على أصحاب الحيازات الزراعية لتأكيد عليهم بتوريد الأرز المحلي للموسم الحالي لتجنب المسائلة القانونية.

أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرًا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يقوموا بتوريد كميات الأرز المستحقة عليهم وذلك بكمية قدرها 49 طن أرز وذلك بعد تحرير إنذارات لهم بسرعة توريد تلك الكميات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق مخبز لمدة شهر و ضبط مخبزين تصرفا فى 25 شيكارة دقيق

كما أسفرت حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية عن غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام بالرغيف الواحد، و ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة،و 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف،و تحرير7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور..