سكالونى: سأحتفظ بمكان لميسى فى قائمة الأرجنتين لمونديال 2026

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن رغبته في مواصلة ليونيل ميسي لمشواره مع راقصى التانجو حتى بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك".

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره المثير على فرنسا بـ4 ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في نهائي المونديال الذي أُقيم على استاد لوسيل.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اعتزال ميسي؟ سيكون من الضروري توفير مكان له في كأس العالم المقبلة، بحيث يمكنه ارتداء القميص رقم 10 إذا أراد مواصلة اللعب. لقد حصل على الحق في تقرير ما يجب فعله في مسيرته ".

وأضاف: "ما ينقله لم أره من قبل وهذا شيء عظيم".

وكشف ليونيل ميسي عن موقفه من الاعتزال بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مؤكدًا أنه ما زال يرغب في خوض بعض المباريات مع منتخب الأرجنتين بصفته بطلًا للعالم.

كما كشف سكالوني عن تفاصيل محادثة جمعته بـ ليونيل ميسي بعد التأهل لكأس العالم 2022، قائلًا: "هناك حكاية مع ميسي. اتصلت به للتحدث لأنني شعرت أننا ننقل شيئًا أكبر من اللازم للناس، وقد تكون خيبة الأمل قوية للغاية، وقال لي: "ليس مهمًا، نحن نواصل، علينا الاستمرار والمحاولة وتجربة الأمر!" و ها هو نحقق كأس العالم، لقد أعطتني كلماته دفعة كبيرة، ساعدني كثيرًا، من خلال رده أدركت أن هناك شيئًا نقوم به بشكل جيد".

وعن مارادونا، قال: "«الآن أتذكر أنه ليس هنا، لكني اعتقدت أنه كان هنا، لحسن الحظ تمكنا من الفوز بكأس حلمنا واستحقناه.. من فوق سوف تستمتع يا مارادونا».

وعن كواليس ما حدث في المباراة، قال: "هناك دائما تفاؤل. كان الفريق يلعب بشكل جيد وبسبب ركلتي جزاء تعادلنا في المباراة، بعد التعادل في الـ 90 دقيقة، وقت إضافي ثم ركلات الترجيح، كنا نعلم أن إيميليانو شجع زملاءه في الفريق وكان لدينا العديد من اللاعبين الذين قالوا إنهم يريدون التسديد.. قال لنا إيمليانو مارتينيز إنه سيتصدى لركلتين».