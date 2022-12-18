الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تويتر» يحذف الحسابات التي تروج إلى منصات أخرى

تويتر
تويتر

أعلنت منصة تويتر اليوم الأحد أنها ستحذف الحسابات المنشأة حصريا لغرض الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي، الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

وذكر حساب دعم تويتر في تغريدة، أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعي مثل منصتي فيسبوك وإنستجرام المملوكتين لشركة ميتا بلاتفورمز، إلى جانب ماستودون وتروث سوشال وتريبل ونوستر وبوست، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

يأتي هذ التغيير في سياسة تويتر بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي منذ اشتراها إيلون ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وأقال ماسك قيادات من الإدارة العليا وسرح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.

قال تويتر إن المخالفين لأول مرة سيواجهون إجراءات "تتراوح من المطالبة بحذف واحدة أو أكثر من التغريدات إلى قفل الحساب (الحسابات) مؤقتًا".

تويتر التواصل الاجتماعي تغريدة سوشال المحتوي تسلا إيلون ماسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«التالتة تابتة» للأرجنتين.. وفشل فرنسي في تكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل

وفاة الدكتور يحيى الرخاوى عن عمر ناهز 89 عامًا

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 علمي وأدبي

مصرع مهندس سقط من علو في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو