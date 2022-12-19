الإثنين 19 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نورهان: أستفدت من دورة «مودة» وسعدت بخبرات اكتسبتها لإدارة حياتى بعد الزواج

دورات مودة
دورات مودة

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع المؤسسة الرئاسية «حياة كريمة» مبادرة "مودة" وهي عبارة عن دورات لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة وبمجرد تدشين المبادرة التحق الكثير من الشباب والفتيات بالدورات التدريبية سواء بالحضور في المراكز المختصة أو عبر الإنترنت.

 

وعبرت نورهان ربيع إحدى مجتازي الدورة عن سعادتها لما درسته خلالها وما أكتسبته من خبرات تستطيع أن تفيدها في حياتها المستقبلية وحتى في أختيار شريك الحياة مرورا بتربية أبناء المستقبل على الطرق الصحيحة وتنشئة جيدة.

 

وأضافت أن الدورة المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي و"حياة كريمة" صالحة للمُقبلين ع الزواج وللمتزوجين أيضا فهي تساهم بشكل كبير على تصحيح مسار حياتهم الزوجية والتقرب بينهما وإزالة العقبات وسوء التفاهم في بعض الأمور واجتيازها.

 

أما فيما يخص المقبلين على الزواج فهي تمكنهم من معرفة اختيار الشاب للفتيات والفتاة للشباب المناسبة لأن يكونوا أزواجا للمستقبل ويكتمل بهم مشوار الحياة الزوجية التي تقوم على المشاركة والمودة والرحمة وإخراج جيل واعي ومفيد لنفسه ولمجتمعه فعلى المستوى الشخصي أكتسبت هذه المعرفة ولعل أجمل ما في تلك الدورات أنها بالمجان ومتاحة عبر الإنترنت ليتمكن الجميع من الحصول عليها بكل سهولة فضلا عن توفير شهادات معتمدة تثبت الحصول عليها.

 

أما من ناحية المحاضرين فكنت سعيدة للغاية بإختيارهم واستفدت كثيرا مهم سواء من الفنانين والاساتذة والدعاة والخبراء منن أكسبونا الخبرة بطرق جميلة ومبسطة.

وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمه مبادرة مودة تأهيل الشباب الشباب المصري المقبل على الزواج نورهان ربيع

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وائل لطفي

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