ماكرون يبدى حزنه لخسارة فرنسا بنهائى المونديال ويكيل المديح لـ«مبابى»

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزنه إزاء خسارة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها قطر، وأثنى بشكل كبير على كيليان مبابي الذي سجل ثلاثية (هاتريك) لفرنسا في المباراة وتوج هدافا لمونديال 2022 .

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 23 من ضربة جزاء و36 ثم تعادل منتخب فرنسا بهدفين سجلهما مبابي في الدقيقتين 80 من ضربة جزاء و82 .

واستمرت المباراة لوقت إضافي شهد الهدف الثالث للأرجنتين وسجله ميسي في الدقيقة 109 لكن مبابي أضاف الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 118 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بالتعادل 3 / 3 ويحتكم الفريقات إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأرجنتين 4 / 2 لتتوج بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 36 عاما.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين عقب المباراة في استاد لوسيل : "هو شيء محزن أن نقترب بشكل كبير من هدفنا ولا نحققه، هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس".

وأضاف : "أنا فخور باللاعبين، ربما كنا بعيدين للغاية في الشوط الأول، لكننا حققنا عودة هائلة بعدها وعدنا بشكل رائع في الدقائق الأخيرة وأعتقد أن ذلك لم يحدث كثيرا".

وأثنى ماكرون على مبابي، الذي توج هدافا للبطولة برصيد ثمانية أهداف، قائلا :" ما قدمه مبابي شيء خارق واستثنائي، قادنا للعودة بقوة في وقت متأخر من المباراة، كانت أشبه بمعجزة".

وأضاف "حتى في الوقت الإضافي، استطعنا العودة مجددا، وكانت لدينا فرصة تحقيق الفوز لكن للأسف لم ننجح في ذلك".

وواصل الرئيس الفرنسي ماكرون الإشادة بالنجم كيليان مبابي قائلا :"أرى أن مبابي لاعب ممتاز، لقد فاز بكأس العالم (في نسخة 2018) ووصل الآن إلى النهائي، وهو لم يكمل 24 عاما من عمره".

وعن مشاعر الحزن التي ظهرت على مبابي عقب المباراة، قال ماكرون :"كنت حزينا مثله، ولم أستطع مواساته بشكل أكبر لأنني حزين أيضا، رأيت لاعبينا في حزن شديد اليوم، حاولت مواساتهم، لكن هذه هي الرياضة، أهنئ الأرجنتين لأنه منتخب يمثل شعب يعشق كرة القدم، وهذه هي الكرة، أحيانا تفوز وأحيانا تخسر."

وأضاف ماكرون : "التهنئة للأرجنتين وللشعب الأرجنتيني، جماهيرهم كانت هنا بأعداد كبيرة، نحن في حزن اليوم، لكن نستطيع الشعور بالفخر، فقد فزنا بكأس العالم الماضية وأتينا مجددا هنا ووصلنا إلى النهائي وكنا قريبين من الفوز بهذه المباراة".

وتابع : "لدينا فريق يعج بطاقة اللاعبين الشبان، ويضم مبابي الذي سجل ثلاثية وكان أفضل هداف في هذه البطولة، ونحن شعب يعشق كرة القدم بشكل كبير".

وعلق ماكرون مجددا عن عودة المنتخب الفرنسي خلال المباراة قائلا :"كل شيء ممكن دائما لو كانت الإرادة حاضرة، يمكن تحقيق كل شيء، نستطيع تسجيل الأهداف والعودة في المباراة، وهذا ما استعرضه هذا الفريق، وفي النهاية لم يحالفنا الحظ."

وأضاف: "هناك الكثير من الناس الذين سيبكون اليوم وهذا أمر طبيعي بعد هذه الهزيمة، لكننا أثبتنا أن لنا قلب وعزيمة عندما نتحد مع بعضنا البعض، أنا لست رئيس الاتحاد ولست مدرب الفريق، لكن المدرب أظهر للجميع اليوم أنه مدرب كبير".

وعن تكريم لاعبي المنتخب الفرنسي، قال ماكرون: "سأستقبل هؤلاء اللاعبين بالتأكيد لأنهم رائعون، مهما كانت نتيجة اليوم كنت سأستقبلهم كالأبطال، أريد أن أقول لكل من يسمعوننا الليلة وهم في حزن شديد، أشاركهم الحزن، ولكن يجب علينا الفخر بهذا الفريق، ونحن قادرون على تحقيق المستحيل... تحيا الجمهورية وتحيا فرنسا."