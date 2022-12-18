الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ناقد رياضى: رأينا اليوم أفضل مباراة نهائية فى تاريخ كأس العالم

مباراة نهائية في
مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم

كشف الناقد الرياضي محمد الجزار كواليس فوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي وتتويجه بطلاً لكأس العالم 2022 بعد الفوز على الديوك الفرنسية.

وقال الجزار من الدوحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن هناك احتفالات واسعة بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم.

أضاف:"طبعاً كان ماتش قوياً، لكن لا يصل للمصابين بأمراض القلب والضغط والسكر، لأنه أكيد في الكثير من الأرجنتينيين اللي جالهم ذبحة صدرية وجلطة، لأن الحقيقي كانت مباراة ماراثونية وكانت بسيناريو غريب جداً".

وتابع:"رأينا اليوم أفضل مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم، والنهاردة كان في اكتساح لمشجعي الأرجنتين".

وأشار إلى أن جماهير الأرجنتين لا تزال تحتفل بمونديال 2022 داخل أرض الملعب، موضحاً أن جماهير الأرجنتين احترموا عادات العرب وتقاليدهم خلال مونديال قطر 2022.

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