الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه.. تركيب خزان أكسجين بمستشفى الخارجة التخصصي

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتركيب خزان أكسجين سعة 11 ألف لتر بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك لضخ الأكسجين لجميع أقسام المستشفى وفقًا لمقاييس الجودة والأمان دون انقطاع، وذلك بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه.

وأشار الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه جارِ تدعيم مستشفى صدر الخارجة بخزان أكسجين آخر وجهاز أشعة مقطعية؛ وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي نفس السياق وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توزيع وجبات غذائية لذوي الهمم بمركز الدكتور حسن حلمي بمُشاركة طالبات المدرسة الفنية، ضمن مبادرة مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية لتوزيع 5400 وجبة للأسر الأولى بالرعاية على مدار شهر ديسمبر، وترسيخًا لمبادئ المُشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.

محافظ الوادي الجديد وزير الصحة والسكان الانتهاء تركيب خزان أكسجين مستشفى الخارجة التخصصي لضخ الأكسجين مقاييس الجودة والأمان جهاز اشعة مقطعية لرفع كفاءة الخدمة الطبية

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