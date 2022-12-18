رئيس مياه مطروح يتفقد مجمع محطات تحلية الرميلة وأعمال إصلاح خط 1000 مم

تفقد اليوم الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة بمنطقة علم الروم شرق مرسي مطروح.

جاء ذلك لمتابعة سير الأعمال في المحطة والاطمئنان على معدلات الإنتاجية اليومية من مياه الشرب ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لزيادة معدلات الإنتاج لتجميع رصيد من المخزون يسمح بقوة الضخ داخل شبكات مياه الشرب وتوصيل المياه للمنازل.

وتفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح موقع الكسر الأخير في خط مياه 1000 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة سيدى حنيش على بعد 45 كم شرق مطروح والتي أسفر عنها تعطل خط المياه لحين انتهاء أعمال الصيانة والتي بدأت منذ فجر اليوم ومازالت مستمرة حتى الآن.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حرصه على سرعة إصلاح الكسور في خط المياه الرئيسي على الطريق الدولي حتى تتمكن الشركة من رفع معدلات إنتاجية مياه الشرب وتوصيلها للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم الآن توزيع سيارات نقل المياه سعة 4 و10 و15 و25 طن على المواطنين بعد حصولهم على إيصالات المياه بالإضافة إلى ضخ المياه في الشبكات، وفقاً لجدول الطوارئ مسبق ويتم إعلانه على الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.