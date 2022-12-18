فرنسا يشعل نهائى كأس العالم ويتعادل مع الأرجنتين فى دقيقتين «2-2»

تعادل منتخب فرنسا مع الأرجنتين بهدفين لمثلهما في نهائي كأس العالم 2022 بقطر على استاد لوسيل المونديالي.

هدف فرنسا الأول جاء في الدقيقة 80 من ركلة جزاء عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء تحصل عليها زميله كولو مواني، لتصبح النتيجة تقدم الأرجنتين بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة 82، استطاع مبابي تسجيل الهدف الثاني لفرنسا، معادلًا النتيجة.

منتخب الأرجنتين بدأ المباراة بشكل ضاغط وسط تراجع تام من لاعبي منتخب فرنسا.

وكان دي ماريا قريبًا من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 16، عندما تلقى تمريرة أرضية من رودريجو دي بول، ليطلق تسديدة ضلت طريق المرمى.

دي ماريا استطاع اختراق دفاعات منتخب فرنسا من الجهة اليسرى، قبل أن يتم دفعه من عثمان ديمبلي في الدقيقة 21، ليشير حكم اللقاء لاحتساب ركلة جزاء.

وتولى ليونيل ميسي تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح في الدقيقة 23، مسجلًا الهدف الأول لمنتخب بلاده الأرجنتين.

ضغط الأرجنتين استمر أمام لاعبي منتخب فرنسا الذين كانوا بائسين على أرضية الميدان.

وفي الدقيقة 36، هجمة مرتدة بدأها ليونيل ميسي، لتصل الكرة لـ أليكسيس ماك أليستير، ليمرر الكرة بدوره لـ دي ماريا في الجهة اليسرى، ليضعها في شباك لوريس، مسجلًا الهدف الثاني للأرجنتين.

وأجرى ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أول تبديلين بإشراك ماركوس تورام وكولو مواني بدلًا من عثمان ديمبلي وأوليفييه جيرو في الدقيقة 41.

لاعبو فرنسا حاولوا فك شفرة دفاعات الأرجنتين بعد التغييرين، لكنهم فشلوا في ذلك، ولم يتحصلوا سوى على إنذار إنزو فيرنانديز بالبطاقة الصفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتأخرهم بثنائية.

وقبل انطلاق المباراة، استعانت اللجنة المنظمة بالمغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني، لغناء نشيد فرنسا.

وتُعد فرح الديباني أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس عام 2016، وحصدت العديد من الجوائز العالمية، كما تم تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2021.

وبدأ توافد كبار الزوار والوفود والمدعوين على استاد لوسيل لحضور مباراة منتخبي فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

ووصل إيمانويل ماكرون، رئيس دولة فرنسا، لاستاد لوسيل لحضور المباراة، بعدما حضر مباراة نصف نهائي كأس العالم بين «الديوك» ومنتخب المغرب، إضافة لتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

كما وصل لاستاد لوسيل بول بوجبا متوسط ميدان فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تم استبعاده من قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة، إضافة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، وإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة سبيس إكس وشركة تيسلا.

كما توافد أساطير الكرة العالمية، كالإنجليزي ديفيد بيكهام والبرازيلي رونالدينيو.

ودفع سكالوني بأنخيل دي ماريا في تشكيل الأرجنتين الأساسي، كما يقود الهجوم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

تشكيل الأرجنتين.. دى ماريا أساسيًا وميسى يقود الهجوم أمام فرنسا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، أنخيل دي ماريا

تشكيل فرنسا.. جيرو ومبابى يقودان القوة الضاربة أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جويل كوندي، رفائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أدريان رابيو، أورلين تشاوميني، أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، عثمان ديمبيلي.