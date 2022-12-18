محافظ الوادي الجديد: اعتماد 6 مدارس جديدة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 6 مدارس جديدة بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي مدرسة ملحقة المعلمين والأمل الابتدائية الجديدة بإدارة الخارجة ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض والجديدة الابتدائية بالداخلة ونجيب محفوظ الابتدائية ونجيب محفوظ الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية، مثمنًا جهود قطاع التعليم في تطوير الأداء المؤسسي والعملية التعليمية وزيادة فرص التعلم.

هذا وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالي المدارس التي تم اعتمادها على مستوى المحافظة حتى الآن، بلغ 130 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.

وفي سياق آخر استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي يزور المُحافظة بهدف التنسيق لإنشاء (مركز خدمات مصر)، وذلك بحضور اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بالوزارة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقّد الوفد المبنى الإداري بجوار كلية الطب الذي سيتم تطويره ورفع كفاءته لصالح إنشاء المركز.

وأوضح المحافظ أن "مركز خدمات مصر" هو المركز الثاني من نوعه على مستوى الجمهورية عقب افتتاح المركز بأسوان والذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن؛ تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المُستدامة 2030.

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ووفد من وزارة الثقافة بحضور الأستاذ محسن حسب مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وبحث المحافظ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ35 والمقرر عقدها على أرض المحافظة نهاية الشهر الحالي وتنظيم فعاليات ثقافية على هامش المؤتمر.

كما استعرض مقترح إحياء ورفع كفاءة قرية المعماري حسن فتحي بمركز باريس وتأهيله كمزار سياحي وثقافي، وكذلك خطة تطوير قصور الثقافة والتوسع في الأنشطة الثقافية المقدمة بها.