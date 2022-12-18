بعد ارتفاع معدلات استخدامه.. كيف يؤثر الفحم على البيئة؟

على الرغم من التوجيهات والإرشادات التي يسير نحوها العالم أجمع لإنقاذ البيئة، ومحاولة الحد من تداعيات تغير المناخ، إلا أن عام 2022 شهد استهلاكًا غير مسبوقًا من الفحم.

اتجهت سياسات الدول الصناعية الكبرى وكذا النامية إلى تقليل استخدام الفحم كوقود للطاقة، وذلك بسبب الكم الهائل من الملوثات والانبعاثات التي تنتج عن استهلاكه.

عقود طويلة للتخلص من استخدام الفحم

على مدار عقود طويلة أخذت الدول بالتدريج في تقليل استهلاك الفحم، فقد استغرق الأمر من المملكة المتحدة 46 عاما لتخفيض استهلاكه بنسبة 90% عن الذروة التي بلغها في سبعينات القرن الماضي، بحسب تقديرات البنك الدولي.

وكذا انخفض استخدام الفحم بنسبة 2,3% فقط سنويًا في الفترة 1971 – 2017، ولكن تبدل الحال بعد أزمة روسيا وأوكرانيا وسيطرة روسيا على الوقود ما أدى إلى وقوع ضرر كبير في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من المتوقع ارتفاع توليد الطاقة من الفحم عالميًا إلى مستوى قياسي جديد يبلغ حوالي 10.3 تيراواط هذا العام، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفحم بنسبة 5.4% إلى حوالي 8.3 مليار طن، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق.

يجب استبداله بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة

الدكتور كريم سليمان، أستاذ العلوم البيئية، أوضح أن الفحم يعد أكثر الأنواع التي تسبب أضرارا على البيئة حتى في حال نقله فقط، مستطردًا أن مصر تتبع خطة لتقليل وعدم استخدام الفحم واستبداله بأنواع أخرى ومنها الغاز الطبيعي.

وأضاف أستاذ علوم البيئة أن الأزمة تكمن في استمرار بعض الدول لاستخدام الفحم في الصناعة، وبالفعل لجات دول الاتحاد الأوربي في استخدام الفحم مرة أخرى حتى بعد التراجع والتقليل من استخدامه.

وأكد أستاذ علوم البيئة أنه لا بد من استخدام أنواع أخرى بديلة للفحم، ومنها الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، كونها أقل ضررا على البيئة ولا تحمل أي تكلفة تضر بصحة الإنسان والبيئة.

غلق مكامير فحم مخالفة للضوابط والشروط

وتبذل وزارة البيئة قصارى جهدها في تقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والحد من تلوث الهواء، ففي محافظة أسيوط تم رصد انبعاثات المنشآت الصناعية من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصناعية.

وقد تم ضبط عدد (33) منشأة، منها عدد 11 مطابقا و17 مخالفا و5 مغلق، وعدد 27 مكمورة فحم غير مطورة ينبعث منها أدخنة كثيفة، حيث تم تحرير 9 محاضر، وتم إزالة عدد 3 مكامير، وتبين من خلال التفتيش عدد 3 مكامير متوقفة عن العمل.

وكذا في محافظة دمياط جرى غلق 3 مكامير للفحم مخالفة للضوابط والشروط، بالإضافة إلى إيقاف مكمورتين مطورتين لمخالفتهما الاشتراطات البيئية، ما أثمر عن ارتفاع مستوى جودة الهواء إلى مستوى جيد بنسبة.

يعد الفحم أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نظام الطاقة العالمي، وسط توقعات بأن تكون أكبر زيادة في الطلب على الفحم في الهند بنسبة 7%، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 6% والصين بنسبة 0.4%.