تجديد اعتماد 3 معامل مرجعية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تجديد الثقة لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من الأيجاك لثلاثة معامل لاختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف، موضحة أن اعتماد المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف للعام الثانى على التوالى من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك).

وأشاد فريق الايجاك بالمعامل المؤهلة والامكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على اكمل وجه من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل والتى ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات الدولية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية أن جميع إمكانيات المعهد ومعاملة مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الإنمائية.

وتوجه بالشكر لفريق العمل للثلاث معامل على المجهود المميز لهم وادارة الجودة بمركز البحوث الزراعية الدكتورة نيفين صبحى على مجهود وتعب سيادتها لنجاح هذا العمل ‘ حيث قام المختصين من المجلس الوطنى للاعتماد (الأيجاك) بالمراجعة على المعامل وفريق العمل وتم اجتياز زيارة المراجعة بنجاح.