رئيس أركان الجيش السوداني: سنواصل إصلاح القوات المسلحة بلا مزايدات سياسية

قال رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، اليوم الأحد، إنهم سيواصلون إصلاح القوات المسلحة بلا مزايدات سياسية، مؤكدا أن خروج القوات المسلحة من العمل السياسي محسوم.

كما انتقد رئيس أركان الجيش السوداني الدعوات لإصلاح الجيش “دون علم أو دراية”، لافتا إلى أنه يتم تطوير القوات المسلحة بما يتماشي مع المخاطر، مؤيدا أي اتفاق سياسي يخرج البلاد من أزمتها.

وأضاف: "ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية"، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية.

إلى ذلك، أشار الحسين إلى أن القوات المسلحة تتعرض لحملات تدار من خارج الحدود.

أتت هذه التصريحات بعد توقيع المكونين العسكري والمدني في السودان اتفاقا إطاريا يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد لعامين وتخرج الجيش من المشهد السياسي، في بادرة انفراجة على ما يبدو للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وينص الاتفاق الذي وقعه مجلس السيادة مع أحزاب وقوى مدنية، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.

تفاصيل الاتفاق الإطاري في السودان

ونص الاتفاق الإطاري على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.

كما نص الاتفاق على أن تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية وألا تفرض دينًا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشئون الدينية.