الحكومة العراقية تتلف 6 أطنان من المخدرات

أتلفت السلطات العراقية، الأحد، حوالى ستة أطنان من المواد المخدرة، تضم كوكايين وحشيشا وحبوب كبتاغون، ضُبطت وحُفظت على مدى عشر سنوات.

تمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و900 كيلوغرام ضبطت من قبل القوات الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي من الموقع، إنه "منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرَ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق"، ووضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت.

ومن بين الكميات المتلفة: 54 مليون حبة مخدرة من بينها 5 ملايين حبة كبتاغون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين، كما أكد لـ«فرانس برس» مسئول حكومي ومسئول قضائي، كانا حاضرين خلال المؤتمر الصحفي.

وكانت هذه المواد المخدرة مخزنة "منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي"، كما قال صهيب دحام، نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات، مضيفا أن "سبب عدم إتلافها حتى الآن أن المحرقة في الطب العدلي غير مؤهلة لإتلاف الكميات".

وجاءت غالبية هذه المواد المخدرة، وفق المسئول الحكومي، من إيران، لكن أيضاً من لبنان وسوريا المجاورة.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

وعززت القوات الأمنية في الآونة الأخيرة عمليات ضبط مواد مخدرة وتوقيف مهربين.