يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق في خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ليفربول يستهدف ضم بيلينجهام بعد تألقه في كأس العالم 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى ثقة مسئولي ليفربول في حسم صفقة بيلينجهام لصالحهم في الصيف المقبل، متفوقًا على الأندية الأخرى المنافسة على ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة، بأن ليفربول ينوي استغلال علاقة الصداقة التي تجمع بين جوردان هندرسون، قائد الفريق، بمواطنه بيلينجهام، من أجل إقناعه بالانضمام إلى قلعة "أنفيلد".

وأكدت "ميرور" في تقريرها، أن والد بيلينجهام أيضًا يريد انتقال نجله إلى ليفربول بدلًا من الأندية الأخرى، وقد يؤثر على اختياره بشكل كبير.

ونوّهت الصحيفة البريطانية، إلى أن صفقة انتقال بيلينجهام إلى قلعة "أنفيلد"، قد تكلّف خزينة ليفربول حوالي 100 مليون يورو، وهو الأمر الذي يدركه ويوافق عليه النادي الإنجليزي.

ويُعد بيلينجهام محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل: مانشستر سيتي وماشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ليفربول.

يأتي ذلك بعدما تألق جود بيلينجهام بشكل كبير رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى اليوم 18 ديسمبر.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

من ناحية أخرى، يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية ومن العيار الثقيل لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي، على استاد "لوسيل"، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي مونديال 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.