الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليفربول يستهدف ضم بيلينجهام بعد تألقه في كأس العالم 2022

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق في خط وسط الميدان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ليفربول يستهدف ضم بيلينجهام بعد تألقه في كأس العالم 2022

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى ثقة مسئولي ليفربول في حسم صفقة بيلينجهام لصالحهم في الصيف المقبل، متفوقًا على الأندية الأخرى المنافسة على ضم اللاعب.

وأفادت الصحيفة، بأن ليفربول ينوي استغلال علاقة الصداقة التي تجمع بين جوردان هندرسون، قائد الفريق، بمواطنه بيلينجهام، من أجل إقناعه بالانضمام إلى قلعة "أنفيلد".

وأكدت "ميرور" في تقريرها، أن والد بيلينجهام أيضًا يريد انتقال نجله إلى ليفربول بدلًا من الأندية الأخرى، وقد يؤثر على اختياره بشكل كبير.

ونوّهت الصحيفة البريطانية، إلى أن صفقة انتقال بيلينجهام إلى قلعة "أنفيلد"، قد تكلّف خزينة ليفربول حوالي 100 مليون يورو، وهو الأمر الذي يدركه ويوافق عليه النادي الإنجليزي.

ويُعد بيلينجهام محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل: مانشستر سيتي وماشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ليفربول.

يأتي ذلك بعدما تألق جود بيلينجهام بشكل كبير رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى اليوم 18 ديسمبر.

موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022

من ناحية أخرى، يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية ومن العيار الثقيل لمواجهة نظيره المنتخب الفرنسي، على استاد "لوسيل"، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي مونديال 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول بيلينجهام كأس العالم 2022 نهائي كأس العالم 2022 فرنسا الارجنتين انجلترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«البنك المركزى» يصدر تعليمات جديدة بشأن معاملة حصيلة عمليات الذهب التصديرية

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

«ويجز» داخل استاد لوسيل استعدادًا للغناء فى مونديال قطر 2022

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية