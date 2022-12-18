بالأسماء.. 8 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

أُصيب 8 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين نصف نقل وسقوط إحداهما بالترعة المجاورة على الطريق بسوهاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغًَا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الديابات بين سيارتين وسقوط إحداهما داخل الترعة المجاورة للطريق ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج.

وبالفحص تبيّن من خلال التحريات الأولية عقب انتقال مأمور مركز شرطة أخميم العقيد شريف طنطاوي، مأمور مركز شرطة أخميم وقيادات المحليات وقوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري بوقوع مصادمة بين سيارتين نصف نقل على الطريق وسقوط إحداهما بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كل من:

1- «أ. أ. م» - 59 سنة - باشتباه نزيف بالبطن.

2- «ا. ث. م» - 40 سنة - باشتباه ما بعد الارتجاج.

3- «م. ع. ذ» - 40 سنة - باشتباه ما بعد الارتجاج.

4- «ع. خ» - 52 سنة - باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليمنى.

5- «م. ا» - 39 سنة - باشتباه نزيف بالبطن.

6- «م. ا» - 40 سنة - بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

7- «م. ا» - 42 سنة - مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- «و. ف. ق» - 56 سنة - باشتباه نزيف بالبطن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية لاستخراج السيارة التي سقطت داخل الترعة، وجارِ إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا وتحرير محضر بالواقعة تمهيد للعرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى شؤونها.