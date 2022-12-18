الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هربت مع حبيبها.. الداخلية تكشف سر تغيب فتاة بالإسماعيلية

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات تغيب فتاة عن المنزل في محافظة الإسماعيلية وتبين أن السبب هو هروبها مع حبيبها.

تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب كريمته "طالبة" عن مسكنهما مُنذ يوم 13 الجارى، وفى وقت لاحق تلقت والدة المتغيبة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص وأبلغها بأن كريمتها برفقته وطلب منها مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن المتغيبة تربطها علاقة بأحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية وأنهما شوهدا سوياً يستقلان مركبة "توك توك" وباستدعاء قائد المركبة قرر بقيامه بتوصيلهما وشخص آخر لمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الفتاة والشخصان المرافقان لها ، وبمواجهتهم أضافت الفتاة بأنها توجهت رفقة المذكوران بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه.

كما أضاف أحدهما باختلاقه واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبيب محافظة الإسماعيلية فتاة ملابسات وزارة الداخلية

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