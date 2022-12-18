الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة شخص في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة المجنى عليه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقة كاميرا مراقبة بالإكراه وتحت تهديد السلاح وبحوزتهم بنادق آلية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج سرقة السجن تهديد السلاح

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