محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبى لمدرسة «الشهيد عبدالمنعم رياض»

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشاء مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة قنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب العمدة مبارك، والنائبة نجلاء باخوم، عضوي مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر السابق، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة ولاء ضرار مديرة إدارة المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجّه محافظ قنا التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للمدرسة العريقة، والذي يتزامن مع جهود الدولة نحو تطوير التعليم من خلال تطبيق معايير الجودة في التعليم وتنمية مهارات الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وكذلك تطوير البرامج والمناهج التعليمية إلى جانب تكثيف وتنوع الأنشطة الطلابية لفرز وتنمية مهارات الموهوبين والمبتكرين.

وأضاف "الداودي" أن مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بقنا تعد واحدة من أعرق وأقدم المدارس على مستوى المحافظة وتخرج منها أجيال كثيرة ونماذج مشرفة، مثنيًا على دور المدارس في تحقيق الانضباط والالتزام بين صفوف الطلاب واكتشاف الموهوبين في كل المجالات.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد 20 طالبًا من أوائل دفعة 2021/ 2022، من المتميزين والمتفوقين، كونهم نماذج مشرفة، كما قام محافظ قنا بافتتاح ميدان الرماية بالمدرسة لتدريب الطلاب على الرماية ببندقية ضغط الهواء وتفقد الخيمة الكرتونية التي تضم عددًا من الأعمال الفنية التي نفذها طلاب المدارس في مختلف المجالات، وزار معرض الصور الفوتوغرافية والذي يوثق المعالم التراثية الفرعونية والإسلامية والقبطية بمحافظة قنا، بالإضافة إلى صور الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة، كما تفقد معرضًا لمجسمات الحيوانات التي تم تشكيلها من عجينة الورق وزجاجات المياه الفارغة والسلك والخيش.