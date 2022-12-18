الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في الشابو بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين وترويجه على عملائه بدائرة قسم جرجا، وراغبى الشراء والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته 12 كيس من الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد السجن معاقبة قسم جرجا محكمة جنايات سوهاج

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