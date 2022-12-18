الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل مواطن بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، على أثر إطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من بندقية آلية.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج مركز المراغة السجن المؤبد معاقبة

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