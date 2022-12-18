أسرة فرح ورجاء في عزبة النخل تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت أسرة فرح ورجاء لأغنياء السن بالرعية، أمس، بعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والأخت ماري يونان، والأخت مريم عطا، أحد مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى خدام النشاط.

تضمن الاحتفال عددًا من الترانيم الميلادية، بقيادة فريق "وان هارت"، أعقبها بعض الفقرات الترفيهية، وتوزيع الهدايا التذكارية على الفائزين في المهرجان الإيبارشي لعام 2022.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمة من الأب الراعي بعنوان "اجعلني مفرح القلوب"، أعقبها كلمة تشجيعية من الأخت ماري يونان لأغنياء السن، بالإضافة إلى كلمة من الأخت مريم عطا، وكلمة مسؤولة اجتماع فرح ورجاء بالكنيسة، الأخت ماجدة كمال.

- الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

ومن جهته ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "التواضع" انطلاقًا من قول العذراء مريم للملاك "ها أنا أمة الرب".

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد، في 9 ديسمبر، لمدة 15 يوما، تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.