الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسرة فرح ورجاء في عزبة النخل تحتفل بعيد الميلاد المجيد

كنيسة
كنيسة

احتفلت أسرة فرح ورجاء لأغنياء السن بالرعية، أمس، بعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والأخت ماري يونان، والأخت مريم عطا، أحد مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى خدام النشاط.

تضمن الاحتفال عددًا من الترانيم الميلادية، بقيادة فريق "وان هارت"، أعقبها بعض الفقرات الترفيهية، وتوزيع الهدايا التذكارية على الفائزين في المهرجان الإيبارشي لعام 2022.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمة من الأب الراعي بعنوان "اجعلني مفرح القلوب"، أعقبها كلمة تشجيعية من الأخت ماري يونان لأغنياء السن، بالإضافة إلى كلمة من الأخت مريم عطا، وكلمة مسؤولة اجتماع فرح ورجاء بالكنيسة، الأخت ماجدة كمال.

- الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط

ومن جهته ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس نان، راعي الكنيسة، وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة بعنوان "التواضع" انطلاقًا من قول العذراء مريم للملاك "ها أنا أمة الرب".

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد، في 9 ديسمبر، لمدة 15 يوما، تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

الإيبارشية البطريركية الأسرة المركزي الأب يوحنا سعد البطريركي الهدايا التذكارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«البنك المركزى» يصدر تعليمات جديدة بشأن معاملة حصيلة عمليات الذهب التصديرية

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

«ويجز» داخل استاد لوسيل استعدادًا للغناء فى مونديال قطر 2022

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية