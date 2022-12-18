الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مبيعات الأجانب والمؤسسات العربية تكبد البورصة خسائر بـ13.5 مليار جنيه عند الإغلاق

رامي الدكاني رئيس
رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

دفعت موجة جني الأرباح المركزة أسهم ومؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط لدى ختام تعاملات اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع- وسط استمرار القوى البيعية الواضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات شراء محدودة من قبل المؤسسات المالية صناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب والمصريين على أسهم السوق المختلفة، هؤلاء الذين فشلوا فى إنقاذ السوق من الهبوط.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 13.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 960 مليار جنيه، مقابل 973.5 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.97%، بما يعادل 298 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 14843.05 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 95. 0%، بما يعادل 27.2 نقطة خسارة، ليختتم التعاملات عند مستوى 2836.84 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، ليفقد ما نسبته 1.11%، بما يعادل 46.83 نقطة خسارة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4167.52 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 1.988 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 918.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 78.6 ألف صفقة بيع وشراء.

موجة جنى الارباح المركزة اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الاحد استمرار القوى البيعية الواضحة للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار الاجنبية و العربية و الافراد الاجانب عمليات شراء محدودة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية فشلو فى انقاذ السوق من الهبوط خسر راس المال السوةقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 13 5 مليار جنيه

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