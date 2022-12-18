روسيا تعلن السيطرة على بلدة ياكوفليفكا فى دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن السيطرة على بلدة ياكوفليفكا في دونيتسك، حسبما أفادت قناة «العربية».

وكان قد زار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، مواقع تمركز القوات الروسية في أوكرانيا، بحسب ما قاله مسئولون.

وقالت وزارة الدفاع، على قناتها على تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد: «توجه رئيس الهيئة العسكرية الروسية إلى مناطق تمركز أفراد القوات المسلحة، وزار مواقع تمركز الوحدات الروسية على الخط الأمامي في منطقة العملية العسكرية الخاصة».

وقد تم نشر الخبر مصحوبًا بمقطع فيديو يظهر شويجو على متن مروحية.

وأضاف البيان، على تطبيق تليجرام، أن شويجو استمع لتقارير القادة، وتحدث مع الجنود، وقدم لهم الشكر على أدائهم للخدمة بصورة مثالية.