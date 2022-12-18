الأحد 18 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مواطن فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

اسعاف
اسعاف

لقي مواطن مصرعه في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة أسيوط /الغربي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الغربي، باتجاه القاهرة، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع مواطن حادث تصادم سيارتين نقل بالفيوم

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وائل لطفي

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