المشدد 5 سنوات لشاب بسبب المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شاب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث، بقيام "خالد ع ال" مقيم دائرة مركز بلبيس بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.