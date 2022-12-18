الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لشاب بسبب المخدرات بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شاب بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث، بقيام "خالد ع ال" مقيم دائرة مركز بلبيس بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من  ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش  وسلاح نارى بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم التحفظ على المتهم  والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق المشدد 5 سنوات مصادرة المخدر المستشار أحمد سليمان الجمل الأجهزة الأمنية بالشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

قاتلة والدتها فى بورسعيد تعترف: «ناولت عشيقى السكين لينهى حياتها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية