الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

30 طالبا وطالبة يزورون مشروعات «حياة كريمة» بقرية البطاخ بالمراغة

الجولة
الجولة

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ 30 طالب وطالبة من مدرستي "جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج"، و " أسماء بنت أبي بكر الثانوية "؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية البطاخ بمركز المراغة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي " البطاخ " منها " مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، ومركز طب الأسرة، ومركز رعاية الأسرة والطفل بالقرية، بالإضافة إلى نقطة إسعاف البطاخ ".

واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تنموية وخدمية تمثل نقلة نوعية هائلة بقرى الريف بسوهاج.

على الجانب الآخر، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من أعمال إنشاء إدارة جهينة التعليمية، وتسليمها إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تمهيدا لبدء العمل بها؛ لخدمة العملية التعليمية بمركز جهينة، وذلك بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه .

ومن جانبه قال السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن المشروع يقع على مساحة 1500 متر مربع، وقد استغرق تنفيذه 11 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من عدد 2  مبنى، حيث يتكون المبنى الأول من دور" أرضي و 2 علوي"، ويشمل صالة خدمة المواطنين، صالة الموظفين ، الوكيل، الأمن، الإحصاء والتدريب والتخطيط والمتابعة،  مصلية ، التوجيه العام والفني، المحفوظات، الشئون الإدارية، التطوير التكنولوجى، دورات مياه، المكتبة، شئون العاملين، إدارة التدريب ، قاعة تدريب ".
 

1500 متر استعلامات الاجتماعات التربية والتعليم التكنولوجي الرس الرسم الريف المصري

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