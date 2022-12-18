«إعلام فاروس» تحصد المركز الثاني للأفلام القصيرة بمهرجان الشروق السابع

بمشاركة ٤٤ جامعة مصرية وعربية

فاز طلاب كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة فاروس بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، بجائزة المركز الثاني للأفلام القصيرة بمهرجان الشروق المخصص لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المختلفة في دورته السابعة، وذلك عن مشروع تخرج «سيدة»، بإشراف الدكتور تامر سكر المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون، ودعاء حجازي المدرس المساعد بالقسم، وبحضور أية ترك المدرس المساعد بالقسم، كما منح الطلاب الفائزين فرصة تدريب مجاني مقدمة من إحدى القنوات التلفزيونية.



ومن جانبها هنأت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية الطلاب بالفوز، حيث أشادت بالمستوى الإبداعي الذي قدمه الطلاب في مشروع تخرجهم، وقد شارك في المهرجان 44 جامعة منها 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية، وتكونت لجان التحكيم من كل من: المخرج الكبير أحمد صقر والمخرج القدير شكري أبو عميرة والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة والإعلامية الكبيرة سوزان حسن والإعلامية منى الحسيني والكاتب محمد الغيطي وعدد من المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

وكان قد نظم المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته السابعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية- دورة الفنانة القديرة سميرة أحمد- في الفترة من 12 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية.

شارك في المهرجان هذا العام 44 جامعة مصرية وعربية، حيث بلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام الإذاعة والتليفزيون 111 مشروعًا في مجالات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية، والبرامج التليفزيونية، والرسوم المتحركة، وأغاني وأوبريت.

أُقيم المهرجان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبحضور كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الجامعات، والشخصيات العامة، وتم عرض فيلم وثائقى بعنوان "امرأة من زمن الحب" احتفاءً بالفنانة سميرة أحمد.