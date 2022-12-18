«كنت غاضبًا».. أشرف حكيمى يعتذر لـ«إنفانتينو»

تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بالاعتذار إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد انفعاله عقب هزيمة منتخب المغرب أمام كرواتيا.

وانفعل أشرف حكيمي وصبّ غضبه على جياني إنفانتينو بعد هزيمة منتخب المغرب أمام كرواتيا بنتيجة 1-2، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022، التي جمعتهما مساء أمس السبت، ليحتل أسود الأطلس المركز الرابع.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن أشرف حكيمي ذهب إلى إنفانتينو في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ووجه له انتقادات بصوت عالٍ؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

وضغط حكيم وزملاؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لأسود الأطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أشرف حكيمى يعتذر لـ إنفانتينو بعد مباراة المغرب وكرواتيا

وبهذا الصدد، نشرت قناة الرياضية المغربية تصريحات حكيمي، قائلًا: «لم يحدث شيء. كنت غاضبًا بعض الشيء عقب المباراة، وذهبت للتحدث معه».

وأضاف: «أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيرًا، إذًا لم يحدث أي شيء».

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس، الذي أدار مباراة المغرب أمام فرنسا في دور نصف النهائي من كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين نظيفين.

ورغم الهزيمة، فإن منتخب المغرب أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم.