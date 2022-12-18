الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«كنت غاضبًا».. أشرف حكيمى يعتذر لـ«إنفانتينو»

أشرف حكيمي وإنفانتينو
أشرف حكيمي وإنفانتينو

تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بالاعتذار إلى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد انفعاله عقب هزيمة منتخب المغرب أمام كرواتيا.

وانفعل أشرف حكيمي وصبّ غضبه على جياني إنفانتينو بعد هزيمة منتخب المغرب أمام كرواتيا بنتيجة 1-2، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022، التي جمعتهما مساء أمس السبت، ليحتل أسود الأطلس المركز الرابع.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن أشرف حكيمي ذهب إلى إنفانتينو في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس، ووجه له انتقادات بصوت عالٍ؛ بسبب الأخطاء التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

وضغط حكيم وزملاؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لأسود الأطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

 

أشرف حكيمى يعتذر لـ إنفانتينو بعد مباراة المغرب وكرواتيا

وبهذا الصدد، نشرت قناة الرياضية المغربية تصريحات حكيمي، قائلًا: «لم يحدث شيء. كنت غاضبًا بعض الشيء عقب المباراة، وذهبت للتحدث معه».

وأضاف: «أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له، هو صديقي وأحترمه كثيرًا، إذًا لم يحدث أي شيء».

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم أرسل شكوى بشأن أداء الحكم سيزار أرتورو راموس، الذي أدار مباراة المغرب أمام فرنسا في دور نصف النهائي من كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين نظيفين.

ورغم الهزيمة، فإن منتخب المغرب أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

 

أشرف حكيمي حكيمي انفانتينو المغرب كرواتيا مباراة المغرب وكرواتيا كأس العالم 2022 فيفا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

«النواب» يحيل اتفاقية مع فرنسا بشأن تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر للجان النوعية

مصر تستقبل 50 مشتر دولي في قطاع الصناعات الطبية من 12 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية