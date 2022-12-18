ألغاز وأسرار مصر القديمة.. أقدم أهرامات مصر يستمر في إبهار العالم

أكدت شبكة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية، أن هرم زوسر المدرج يحمل الكثير من الألغاز وأسرار مصر القديمة، حيث تم بناء هرم زوسر في سقارة منذ حوالي 4700 عام، ويعد أول هرم بناه المصريون القدماء، ولكن على عكس الأهرامات الأخرى المعروفة، مثل الهرم الأكبر في الجيزة ، فإن هرم زوسر له شكل متدرج، فهو يعود للفرعون زوسر من سلالة مصر الثالثة.

وتابعت أن زوسر حكم مصر خلال الأسرة الثالثة في مصر، ووفقًا للمؤرخين، تم بناء هذا الهرم تحت إشراف إمحوتب، الوزير الأول في ذلك الوقت (رئيس الوزراء)، والذي تم تأليهه لاحقًا لإنجازاته.

وكتب عالم المصريات مارك لينر في كتابه "الأهرامات الكاملة: حل الألغاز القديمة": "زوسر هو الاسم الذي أطلقه زوار المملكة الحديثة على هذا الملك، حيث أطلق هذا الاسم عليه بعد أكثر من ألف عام على وفاته".

أسرار هرم زوسر

وأكدت الشبكة أن هرم زوسر بدأ كمقبرة للملك وكان عبارة عن مصطبة فقط، أو هياكل ذات أسقف مسطحة ذات جوانب منحدرة، ثم من خلال سلسلة من التوسعات، تطورت إلى هرم بارتفاع 60 مترًا من ست طبقات، واحدة مبنية فوق الأخرى، تشكل الأنفاق الموجودة أسفل الهرم متاهة يبلغ طولها حوالي 5.5 كيلومترات، وكان الهرم مغطى بالحجر الجيري التورا، والذي فقد معظمه اليوم.

وأضافت أنه في النهاية ، كان ينظر إلى إمحوتب، الرجل الذي يُنسب إليه الفضل في تصميم الهرم المتدرج، على أنه نوع من الإله، وفي ذلك الوقت ، وضع المصريون القدماء عددًا من المباني الوهمية في المجمع، فالهرم يضم ​​سلسلة من المعابد في الجنوب الشرقي، وكذلك أجنحة الشمال والجنوب على الجانب الشرقي من الهرم، والتي كانت تستخدم لأغراض الطقوس.

وتابعت أنه على الجانب الجنوبي الشرقي من المجمع، بجانب الضريح الوهمي، يوجد فناء حيث يحتفل الملك بعيد ميلاده، وربما يكون الهدف هو أن يحتفل الملك به في الآخرة، وفي الطرف الجنوبي للمجمع يوجد القبر الجنوبي الغامض مع الضريح. يحتوي على سلسلة من الأنفاق تشبه قاع الهرم.

وكتب ريج كلارك في كتابه تأمين الخلود: حماية المقابر المصرية القديمة من عصور ما قبل التاريخ إلى الأهرامات "يمكن للصوص الوصول إلى مثل هذه القبور بالحفر من أعلى".

وأكدت الشبكة أن هرم زوسر المتدرج جعل من المستحيل تقريبًا على اللصوص الوصول إلى حجرة الدفن بالحفر من الأعلى، ةقد تكون الحماية من لصوص القبور هي السبب في قيام المصريين القدماء ببناء أهرامات متدرجة، وقد يكون الهرم المتدرج قد وفر حماية أفضل ، ولكن تم اختراقه في النهاية من قبل غزاة المقابر، ومع ذلك، لم يتم نهب جميع المومياوات من القبر حيث كشفت الحفريات الأخيرة عن ثلاث مومياوات تعود إلى الفترة المتأخرة (712-332 قبل الميلاد) مدفونة في حجرة دفن زوسر.

أنفاق وقصور تحت الأرض

ويوجد بالداخل ممران يؤديان إلى تحت الأرض ويتفرعان في ثلاثة اتجاهات، ويحتوي على ثلاث صالات تخزين ونفق خاص للعروض وغرفة غير مكتملة، ربما كانت الغرفة غير المكتملة نوعًا من القصر تحت الأرض.

شكل بناء الهرم المتدرج بداية برنامج طموح لبناء الهرم من شأنه أن يتوج بالهرم الأكبر في الجيزة، في النهاية ، كان ينظر إلى إمحوتب ، الرجل الذي يُنسب إليه الفضل في تصميم الهرم المتدرج ، على أنه نوع من الإله.

ويقول عالم المصريات مارك فان دي ميروب إن الفرعون زوسر منح إمحوتب شرفًا نادرًا، حيث سمح الفرعون بنحت اسمه ولقبه في قاعدة أحد تماثيل الملك، وكان أحد ألقابه النحات الرئيسي، وهو تعبير مناسب لمن صمم أول هرم في مصر.

وراء كل ذلك ، يبقى سؤال واحد دون إجابة: أين دفن إمحوتب؟ نظرًا لارتباط إمحوتب بهرم متدرج، يشتبه علماء المصريات في أنه قد يكون مدفونًا بالقرب من أشهر أعماله، وأحد الاحتمالات هو أن إمحوتب دفن تحت هرم متدرج ، وهي فكرة يمكن أن يجد باحثو الهرم المستقبليون إجابة لها.