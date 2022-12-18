إحالة تشكيل عصابي يتاجر في الهيروين بمصر القديمة للجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، إحالة شقيقين كونا تشكيل عصابي للاتجار في الهيروين إلى محكمة الجنايات.

ووجهت لهم تهم كل حيازة والاتجار في مواد مخدرة، وتهديد الأمن القومى.

وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات تؤكد مزاولة شخصين لنشاط غير مشروع من خلال الاتجار في مخدر الهيروين متخذين من منزلهم وكراً لممارسة النشاط، وعقب ورود معلومات يوم الواقعه تفيد بوجود المخدرات بكميات كبيره تم صدور إذن النيابة وبمداهمة المكان تم ضبط المتهم الأول وبتفتيش المنزل والسياره، عٌثر علي مبلغ مليون جنيه، و١٢ اسطوانه من الهيروين.

وتمكن المتهم الثاني من الهرب، ثم تم ضبط في قضية أخرى بدائرة قسم المعادى، وبمخاطبة نيابة المعادى تم إحضار المتهم الي نيابة مصر القديمه وتم التحقيق معهم ، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات، وإرسالها الي المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير عنها، والتحفظ عليها.



تلقي قسم شرطة مصر القديمه إخطارا يفيد بمزاولة شقيقين لنشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط احدهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات