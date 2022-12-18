الجزار: السيسى حرص على تطوير الريف كهدف أساسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في إطار تبني الرئيس السيسي مبادرة تبني حياة أفضل للمواطنين، سعت الحكومة لإطلاق مبادرة حياة كريمة والتي استهدفت تطوير الريف المصري من كل جوانب الحياة لتحقيق التنمية الشاملة ونقلة نوعية لسكانه كهدف أساسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في 2021.

وأضاف خلال كلمته بـ"مؤتمر الإسكان العربي السابع"، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي، نأمل أن تشهد الجلسات نقاشات مثمرة وأن يخرج المؤتمر بتوصيات، تمثل رؤية مشتركة للدول العربية نحو نقلة حضارية، ذكية مستدامة قابلة للتطبيق.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة وهي واحدة من أبرز هذه المدن، حيث استهدف المخطط الاستراتيجي القومي لمصر إنشاء مراكز تنموية جديدة قائمة على الاقتصاد المعرفي لبناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.