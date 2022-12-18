الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الجزار: السيسى حرص على تطوير الريف كهدف أساسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه في إطار تبني الرئيس السيسي مبادرة تبني حياة أفضل للمواطنين، سعت الحكومة لإطلاق مبادرة حياة كريمة والتي استهدفت تطوير الريف المصري من كل جوانب الحياة لتحقيق التنمية الشاملة ونقلة نوعية لسكانه كهدف أساسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر في 2021.

وأضاف خلال كلمته بـ"مؤتمر الإسكان العربي السابع"، اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي، نأمل أن تشهد الجلسات نقاشات مثمرة وأن يخرج المؤتمر بتوصيات، تمثل رؤية مشتركة للدول العربية نحو نقلة حضارية، ذكية مستدامة قابلة للتطبيق.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة وهي واحدة من أبرز هذه المدن، حيث استهدف المخطط الاستراتيجي القومي لمصر إنشاء مراكز تنموية جديدة قائمة على الاقتصاد المعرفي لبناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان الحكومة حياة كريمه حقوق الانسان مؤتمر الإسكان العربي السابع

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

«النواب» يحيل اتفاقية مع فرنسا بشأن تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر فى مصر للجان النوعية

مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية