مجلس النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 19 طلبًا

فوّض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لمناقشة 19 طلبًا مناقشة عامة، حيث تتضمن عددًا من الملفات المتعلقة بالتعليم والاستثمار والصحة وسبل مواجهة عجز الموازنة.

ومن المقرر بعد عرض هذه الطلبات، تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة للبرلمان، وجاءت تلك الطلبات كالتالي:

1. النائبة إيرين سعيد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية.

2. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

4. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.

5. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية.

6. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

7. النائبة غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة.

8. النائبة غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

9. النائبة نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع شركات الاستثمار العقاري المشبوهة.

10. النائبة نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

11. النائبة إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام.

12. النائبة إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن محو الأمية الرقمية للمواطن المصري.

13. النائبة هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم انتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

14. النائبة هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم دور الهيئة العامة للاستعلامات لتفعيل دور مراكز الاعلام بالمحافظات.

15. النائب أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري.

16. النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية.

17. النائب سليمان عطيوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بجنوب سيناء.

18. النائب نادر مصطفى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأجير خطوط الانتاج لكبرى الشركات الأوروبية.

19. النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي القانوني للمواطنين.