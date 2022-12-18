الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زعيم كوريا الشمالية يغيب عن فعالية ذكرى وفاة والده

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قالت كالة الأنباء الكورية الشمالية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يحضر شخصيا فعالية عزاء جرت بمناسبة مرور 11 عاما على وفاة والده كيم جونغ إيل.

 

ووفقا لما نقله وكالة “نوفوستي الروسية”، فقد قالت الوكالة: “إن الزعيم الكوري الشمالي، أرسل باقة من الزهور إلى مكان الفعالية، ولليوم الثاني، تشهد كوريا الشمالية فعاليات بمناسبة مرور 11 عاما على وفاة كيم جونغ إيل زعيم البلاد السابق الذي توفي في 17 ديسمبر 2011”.

 

 كما تم وضع أكاليل الزهور عند التماثيل البرونزية للزعيمين السابقين لكوريا الشمالية على تلة مانسوداي.

 

كوريا الشمالية تختبر محركًا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة

واختبرت كوريا الشمالية بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة، بهدف تطوير سلاح جديد على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
 

وأجري الاختبار بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، "وقد وفر ضمانة علمية وتكنولوجية لتطوير نوع جديد من السلاح الاستراتيجي".
 

وأظهرت لقطات للتجربة الناجحة التي أجريت في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمارالاصطناعية في تونغشانغ-ري في شمال غرب البلاد، الزعيم الكوري الشمالي يراقب عملية الإطلاق الثابتة للمحرك الذي نفث ألسنة نار صفراء قوية.
 

ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، تواصل بيونغ يانغ تعزيز ترسانتها العسكرية مع صواريخ بالستية عابرة للقارات خصوصًا.
 

وكل هذه الأسلحة حتى الآن تعمل بوقود الصواريخ السائل لكن كيم جونج، أون جعل من المحركات العاملة بالوقود الصلب أولوية استراتيجية من أجل إنتاج صواريخ أكثر تطورًا، فاستخدام الصواريخ العاملة بالوقود أصعب وتحضيرها يحتاج إلى وقت أكبر على ما يفيد محللون، وهذه الصواريخ أبطأ، ويمكن للعدو رصدها بسهولة أكبر وتدميرها.


في المقابل تكون الصواريخ العاملة بالوقود الصلب "أكثر قدرة على المناورة، ويمكن اطلاقها بسرعة أكبر وإخفائها" على ما يؤكد إريك أيسلي الأستاذ في جامعة ايهوا في سيول.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وفاة والدة مرور 11 عاما الزعيم الكورى الشمالى

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وائل لطفي

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